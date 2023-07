Festa de l'Unità a Quinzano: omaggio a Pino Daniele e Fabio Concato

Domenica 30 luglio, dalle ore 21, a Quinzano presso il parco in via Villa 25, la Festa de L'Unità, avrà come ospiti di eccezione i D&C, band emergente nel panorama musicale veronese, molto apprezzata per la raffinatezza ed il groove che caratterizza la loro musica.

La serata musicale sarà all'insegna del blues mediterraneo di Pino Daniele e della melodia d'autore di Fabio Concato, due grandissimi musicisti che hanno fatto la storia della musica italiana negli ultimi decenni.