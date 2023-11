I No Tracks live alla Vecchia Rama

Venerdì 24 novembre dalle ore 21 direttamente da Mantova tornano alla Vecchia Rama i "No Tracks". Stefano Castagna e Gianni Lorenzini si alterneranno in scena con tantissime canzoni italiane e straniere dagli anni 60 ad oggi tutte da ascoltare e da ballare. Per chi non è andato il mese scorso ad ascoltarli, il consiglio è di non perdersi questa serata. Il menù è alla carta con ottime proposte di cucina e pizza.

Per prenotare: https://lavecchiarama.plateform.app/ oppure: 333 205 1319

