"La musica di maggio" al Saval

I giovani talenti della musica si esibiscono in concerto per il quartiere del Saval. La serata a ingresso libero "La musica di maggio" si svolgerà venerdì 19 maggio alle ore 21 nell'auditorium del Centro polifunzionale di via Marin Faliero, 77 al Saval.

Il repertorio prevede musiche di Rossini, Schumann, Debussy, Ravel, Schubert e altri autori, eseguite per pianoforte e canto da nove giovani artisti provenienti dalla Scuola di Musica Lams e dal Conservatorio di Verona. L'iniziativa, che gode del sostegno della Circoscrizione 3^, è organizzata dal presidente della Scuola Lams Diego Peres con la direzione artistica di Federico Sparapan.

Il concerto si inserisce in un progetto che punta a decentrare la cultura, promuovendola nei quartieri. Portare momenti di arte e musica fuori dai luoghi dove si trovano di norma, e allo stesso tempo valorizzare il talento dei giovani è un modo di arricchire la qualità della vita dei cittadini e concretizzare il sostegno al territorio.