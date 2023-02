Repertorio entusiasmante con Monia Santoni alla Vecchia Rama

Con un repertorio entusiasmante, la cantante romana Monia Santoni con il suo nuovo trio al debutto, completato dal batterista Lele Zamperini e dal chitarrista Enrico Gambarini, scatenerá sabato sera dalle 21 la voglia di cantare e ballare all’osteria pizzeria Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

La cantante si è trasferita dalla capitale a Verona diversi anni fa ed ha fatto valere le sue doti di potente vocalist per una carriera piena di soddisfazioni. Monia ha anche diretto un coro per un periodo, ottenendo risultati notevoli. Passerá da Battisti a Cocciante, Mamas and Papas, Rita Pavone, Mannoia, Nannini, Patty Pravo, Nada e molto altro. Organizzazione a cura della presidente di Musica Viva Verona, Daniela “Dada” Benedini.

Per prenotare tel. 333 2051319.