This Woman’s Work: serata jazz al Teatro Ristori con il concerto del Maria Pia De Vito 5et

Il jazz torna sotto i riflettori del Teatro Ristori con l’universo femminile in jazz. Mercoledì 31 gennaio, alle 20.30, prenderà vita l’intensa data con la formazione guidata da Maria Pia De Vito, per la prima volta al Ristori di Verona, in This Woman’s Work. Quintetto nuovo di zecca per il secondo progetto (2022) della cantante e compositrice napoletana che porterà in scena Mirco Rubegni alla tromba, Giacomo Ancillotto alla chitarra elettrica, il contrabbasso di Matteo Bortone e la batteria con Evita Polidoro. Un lavoro basato su composizioni originali e collettive, riletture di brani di varia provenienza: dal jazz di Tony Williams e Ornette Coleman, al cantautorato di Elvis Costello e Kate Bush. Elementi di folk inglese e americano per proporre una riflessione sulla condizione femminile e sulle strategie di sopravvivenza che le donne escogitano da secoli. L’ispirazione per i testi arriva da autrici quali Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. Dopo A Still Volcano Life, incentrato sulla creatività femminile in musica e poesia con Rita Marcotulli e Luca Aquino, This Woman’s Work, progetto animato da una formazione di talenti unici ed innovativi.

La sperimentazione sul canto e sulla voce di Maria Pia De Vito, cantante e compositrice pluripremiata a livello internazionale, abbraccia diversi campi d'azione. La sua carriera è densa di importanti collaborazioni e incontri musicali: John Taylor, Ralph Towner, Chico Buarque, Guinga, Rita Marcotulli, Ernst Rejiseger, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Norma Winstone, Steve Swallow, Gianluigi Trovesi, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Paolo Fresu, Paolo Damiani. E ancora Cameron Brown, Ramamani Ramanujan, David Linx, Diederik Wissels, Area, Joe Zawinul, Michael Brecker, Peter Erskine, Kenny Wheeler, Miroslav Vitous, Nguyen-Le, Uri Caine, Dave Liebman, Billy Hart, Eliot Ziegmund, Steve Turre, Maria Joao, Monica Salmaso, Art Ensemble of Chicago. Attuale direttore artistico del Festival Bergamo Jazz, è stata per tre anni direttore della sezione jazz del Ravello Festival. Nella sua nutrita discografia che la vede compositrice e autrice, l’ultimo album Dreamers - di cui è appena uscita una nuova versione live realizzata al Festival Pomigliano Jazz - contiene la sua reinterpretazione poetica di brani di Joni Mitchell, Tom Waits, Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Billy Joel.

Informazioni e biglietti

Nuovi abbonamenti e vendita dei biglietti singoli (biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30; mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30 – Via Teatro Ristori, 7 a Verona), disponibili anche online (www.teatroristori.org/biglietteria) e al punto vendita BoxOffice di Via Pallone, 16.

PRIMA DELLO SPETTACOLO, IL BISTROT DEL TEATRO RISTORI. Nell’incantevole foyer al primo piano del Teatro, vi aspetta il Bistrot 18-22, anno di nascita di Adelaide Ristori. Per trascorrere i momenti prima dello spettacolo in un’atmosfera elegante e ospitale, degustando un aperitivo accompagnato da piccole stuzzicherie. Le proposte, ideate e curate dal Lollo’s Group, sono disponibili nei giorni di spettacolo dalle 19 alle 21 con servizio al tavolo.

Maggiori informazioni sul sito: www.teatroristori.org

Maria De VIto 5et / foto ufficio stampa Teatro Ristori