Al Teatro Dim il duo Agnelli-Baù per un concerto a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

Si terrà domenica 26 marzo alle ore 17 il concerto pop rock al Teatro Dim di Sandrà, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo del Garda. La location di via San Martino 4 ospiterà la violinista Lisa Agnelli in coppia con il pianista Luciano Baù. Il duo si esibirà nella serata promossa dalla Delegazione Lago di Garda di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, realtà che si occupa di finanziare la ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa che vede un 30% di malati ancora orfano di terapia.

Il ricavato della serata andrà infatti a finanziare il progetto strategico Molecole 3.0, volto a sviluppare nuovi modulatori per la cura della fibrosi cistica. Per l'occasione i due musicisti reinterpreteranno canzoni pop in chiave classica, come già fatto da artisti del calibro di David Garrett. Un modo per riproporre temi celebri dell'attualità musicale e di intramontabili della tradizione popolare, unendoli alla tradizione della classica che tanto valore ha portato e porta alla cultura italiana.

Originalità negli arrangiamenti e raffinatezza esecutiva sono i tratti distintivi di Baù - diplomato al Conservatorio di Musica “F. E. Dall'Abaco” e autore di concerti in Italia, Spagna, Cuba, Germania, Russia - e di Lisa Agnelli, classe 1989, due volte in tour con Renato Zero che, dopo essersi formata al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova, ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica di Zurigo. La maestria della tromba di Lucky Trumphet sarà un ulteriore tassello che sorprenderà gli spettatori durante l’evento. Dopo lo spettacolo ci sarà un momento conviviale, con brindisi e colomba artigianale offerti ai presenti.

Entrata a offerta libera. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 7632784. Evento Facebook: https://www. facebook.com/events/ 1223071538323805