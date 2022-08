Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo "Cipì"

In occasione del centenario della nascita di Mario Lodi Fondazione Aida presenta il riallestimento di questo grande classico della letteratura per l’infanzia. "Cipì" sarà presentato il 21 agosto alle ore 18 al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda nell’ambito della rassegna Dim Estate organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda.

Lo spettacolo adatto ai bambini dai 3 anni è liberamente tratto dall’omonimo racconto del maestro creatore insieme ai suoi ragazzi di una storia complessa, che descrive gli aspetti gioiosi ma difficili della crescita. Un piccolo quadro animato dove immagini di fiaba legati al mondo della natura si mescolano a effetti interattivi con il pubblico.

Questa versione di Fondazione Aida è stata allestita con il supporto di Lucia Messina, regista, e Caterina Marcioni, scenografa realizzatrice della Fondazione Arena di Verona. In scena Annachiara Zanoli.

Biglietto unico 5 euro. Teatro Dim, frazione di Castelnuovo del Garda – Via S. Martino, 4.

La biglietteria in teatro aprirà un’ora prima dell’evento.

Info: 045/6115110 – 328/9628725 – info@dimteatrocomunale.it