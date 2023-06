"Sotto le stelle del cinema": 12 serate di grande cinema all’aperto a Verona

Con l’estate alle porte, torna la rassegna cinematografica all’aperto curata dall’associazione Believe APS: “Sotto le stelle del cinema”. La kermesse, che si svolgera? nelle serate di martedi? e giovedi?, presso gli spazi della Parrocchia di San Marco Evangelista (in Via Dalla Corte, 24), iniziera? il prossimo 20 giugno alle 21.30 e proseguira? fino al 27 luglio per un totale di 12 proiezioni.

Ad aprire le danze sara? l’ultimo capolavoro di Steven Spielberg, “The Fabelmans”, candidato a sette premi Oscar. Diversi i film, scelti dai ragazzi di dell’Associazione Believe, che trasporteranno gli spettatori in dodici serate magiche, all’insegna del cinema, del divertimento e dell’estate: dal recente “Non cosi? vicino”, con Tom Hanks, alla commedia italiana “Tre di troppo” e tanti altri.

«Sotto le stelle del cinema e? ormai un appuntamento tradizionale per Borgo Venezia e per tutta la citta?. – dichiara il presidente di Believe APS Francesco Da Re – Siamo felici di offrire alla cittadinanza uno spazio nel quale, anche d’estate, continuare a vivere l’esperienza del grande cinema vicino a casa».

Quest’anno la rassegna si arricchisce con il patrocinio e il contributo della Sesta Circoscrizione: «Sono felice che la Sesta Circoscrizione, per la prima volta, sostenga questa bella iniziativa a tema cinematografico ed e? bello che l’associazione Believe APS, attiva su tutto il territorio nazionale, abbia scelto proprio il quartiere in cui e? nata per proporre questo cinema estivo – spiega il Consigliere Luca Stoppato, coordinatore della Commissione Cultura della Circoscrizione – Si tratta di una manifestazione in linea con la nostra visione di una cultura accessibile a tutti, che contribuisce a trasformare i quartieri in poli aggregativi per la cittadinanza e li rende piu? vivibili per famiglie e residenti, oltre che piu? sicuri».

Il costo del biglietto e? di 5 euro per ciascuna serata ma, grazie al sostegno della Sesta Circoscrizione, quest’anno sara? possibile acquistare un abbonamento che, al prezzo di 25 euro, consentira? di accedere a tutte le 12 serate di proiezione.

Il programma completo della rassegna e? disponibile sul sito www.believegroup.it e sul canale Telegram di Believe APS. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati in biglietteria prima della proiezione, oppure online sul sito di Believe APS. Si consiglia di arrivare in anticipo per non perdere l’inizio del film.

Foto ufficio stampa Associazione Believe APS