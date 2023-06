Calici di Jazz: ultimo concerto con Chiara Civello, tra jazz, pop e musica d’autore

Non strettamente jazz, non solo pop, lontanissima da classificazioni se non autrice ed interprete di una musica naturalmente sofisticata, “globale” e italiana, nello stesso tempo. Sarà Chiara Civello, cantante di origini romane ma cittadina del mondo tra Italia, Stati Uniti e Brasile, nonché compositrice e polistrumentista - sei dischi all'attivo e un passaggio a Sanremo - a chiudere, giovedì 15 giugno alle ore 20, la rassegna OFF “Calici di Jazz”, promossa dal Teatro Ristori in collaborazione con l’Associazione Famiglie Storiche. Uno splendido viaggio musicale che ci ha accompagnati in queste settimane di fine maggio e giugno con stelle del Jazz italiano ed internazionale, ospiti nei territori del vino tra Valpolicella e Lago di Garda, con pregiate degustazioni dedicate.

Ad ospitare la data veronese del tour estivo di Chiara Civello sarà la splendida Villa Della Torre a Fumane, nel cuore della Valpolicella classica (Via Villa della Torre, 25). Uno dei gioielli più rari e preziosi del rinascimento italiano, opera dei maestri Giulio Romano e Michele Sanmicheli che ne disegnarono le forme tra la fine del 1440 ed il 1562, secondo il modello della domus romana.

«La cultura e l’arte, nelle loro varie espressioni, sono parte integrante della storia e della vita di Villa Della Torre fin dal periodo in cui venne progettata in pieno Rinascimento - la sottolineatura di Marilisa Allegrini, socio amministratore del Gruppo Allegrini -. È un piacere, perciò, che in questo luogo, così suggestivo ed affascinante, la musica prenda lo spazio che merita e che contribuisca a valorizzare l’ambiente della Valpolicella e dei suoi vini».

INFO E BIGLIETTI: il biglietto, comprensivo di degustazione e concerto, è pari a 40 euro ad evento. In caso di maltempo il concerto si sposterà al Teatro Ristori a Verona (via Ristori, 7). Biglietti on line ai siti: www.teatroristori.org/calici-di-jazz; www.boxofficelive.It e in Biglietteria: Box Office di Verona, via Pallone 16, tel. 045 8011154.