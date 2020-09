"Due b e quattro mani": chef Enrico Bartolini ospite di Mattia Bianchi al ristorante Amistà

Venerdì 18 settembre 2020 alta cucina e arte si incontrano a Villa Amistà,

nel cuore della Valpolicella. Un vero e proprio viaggio nell’alta cucina realizzato a quattro mani da Enrico Bartolini, lo chef italiano più stellato al mondo, e Mattia Bianchi, resident chef del Ristorante Amistà. Per una sera Byblos Art Hotel Villa Amistà si trasformerà in “teatro del gusto” per stupire occhi e palato con un percorso gourmet che si snoderà fra gli ambienti della Villa e il Parco.

Toscano di nascita, ma cittadino del mondo, Chef Bartolini; veronese doc, ma con una formazione internazionale, Chef Bianchi: eppure, entrambi fedeli interpreti della più grande tradizione culinaria italiana, rispettosa del territorio, delle sue eccellenze e degli ingredienti stagionali. Per questa speciale serata i due cuochi hanno quindi confezionato un menu intrigante e originale che fonde classicità e modernità. Dopo gli stuzzichini di benvenuto (fra cui spiccano l’immancabile “Melanzana alla brace” di Enrico Bartolini e la “Trota in saor tradizionale” di Mattia Bianchi) serviti a passaggio nella suggestiva hall della Villa, fra opere d’arte contemporanea e arredi di design, verrà servita la cena placée nelle tre sale contigue del Ristorante Amistà, ognuna delle quali con caratteristiche diverse, ma accomunate dal fil rouge artistico che accompagna l’ospite durante la degustazione.

Il menu si aprirà con “Ceci neri, mou e caviale” (di Bartolini), a cui seguiranno “Bottoni di olio lime con salsa al cacciucco” (un grande classico dello chef toscano), “Gnocchi di Fioreta di malga, limone, scampi e crema di foie gras” (di Mattia Bianchi) e “Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola” (un altro icon dish di Bartolini). Il secondo piatto sarà un cavallo di battaglia dello chef resident: “Agnello di Brogna BBQ, carote, dragoncello e mirtilli selvatici”; finale dolce con il tradizionale “Zabaione pistacchio e arance” di Enrico Bartolini. Un’ultima sosta golosa sotto il gazebo esterno, circondati dal bellissimo giardino della villa per i petit four realizzati sempre a quattro mani dalla coppia B&B.

Informazioni e contatti

Costo della cena: 170 euro a persona (con abbinamento vini incluso)

Numero max posti disponibili: 40

Venerdì 18 settembre, ore 20

Ristorante Amistà

Via Cedrare, 78 | Corrubbio di Negarine (VR)

Info e prenotazioni: tel. +39 045 6855555 | info@ristoranteamista.it

Web: https://www.byblosarthotel.com/it