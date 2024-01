Cena di carnevale per single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Vi incontrerete da "Ristorante Villa Eire" per una serata straordinaria in un ambiente fantastico e finemente arredato. Qui potrete deliziare il palato con prelibate pietanze e gustose pizze! Sarà l'occasione perfetta per incontrare nuove persone, divertirsi insieme e magari instaurare nuovi legami! Vi aspettiamo per una serata indimenticabile all'insegna della buona cucina e della compagnia piacevole. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Fascia di età: 45-60 anni. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 18 Febbraio 2024. Vi aspettiamo alle ore 20.30 - Ristorante Villa Eire, via Giarola, 3, 37060 Sona VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.