Cattabianchi presenta in biblioteca il quarto volume di "Ex Cathedra"

Secondo appuntamento del ciclo "La biblioteca incontra gli autori locali", organizzato dalla biblioteca di Bussolengo. Giovedì 21 marzo, il giornalista Lino Cattabianchi presenta il quarto volume dei suoi Ex Cathedra realizzato da Grafical.it.

L'inizio dell'incontro è alle 18 e l'ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza della sala civica posta nel piano interrato della biblioteca "Luigi Motta".

Anche in questo quarto volume sono stati raccolti gli interventi pubblicati sull'omonima rubrica del settimanale Verona Fedele. Interventi in cui si può riscoprire l'inesauribile attualità dei classici della letteratura ma anche le perle spesso sconosciute degli autori locali. Tra memorie del passato e riflessioni sul presente e sul futuro, Cattabianchi è riuscito a mettere insieme un "memoir" atipico, in cui la nostalgia non è sterile consolazione.