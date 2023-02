Il carnevale a Gardaland Sea Life Aquarium

A Gardaland SEA LIFE Aquarium le attività educative e divertenti non finiscono mai! Il grande successo di “Peppa Pig Aquarium Adventure” - l’avventura “sott’acqua” con la simpatica mascotte Peppa Pig alla scoperta dei diversi ambienti marini – continua anche in occasione del Carnevale. Un weekend da passare in famiglia o con amici circondati da coloratissimi e bizzarri pesci che nuotano proprio sopra le teste dei Visitatori. Se è vero che a Carnevale ogni scherzo vale per Gardaland SEA LIFE Aquarium ogni costume vale e – in occasione della festività più colorata ed allegra di sempre – tutti i bimbi in maschera fino ai 12 anni, accompagnati da un adulto pagante, potranno godersi gratuitamente una visita all’Aquario, nelle giornate del 18 e del 19 febbraio.

Durante la visita – con una guida fatta di rebus e indovinelli da risolvere - si scopriranno le acque del vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, circondati dalle innumerevoli specie marine come meduse, razze e cavallucci marini. Lungo il percorso sarà possibile ammirare anche i colori della barriera corallina e attraversare l’affascinante tunnel della vasca oceanica che contiene oltre 500.000 litri d'acqua e permette incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e tante altre specie.

Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i sabati e le domeniche fino al 19 marzo dalle ore 10 alle ore 16; è possibile visitarlo acquistando online un biglietto a tariffa ridotta di 8 euro e a tariffa intera di 11,50 euro.