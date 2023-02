A Bardolino grande festa per il Carnevale di Bacco e Arianna

Sabato 11 febbraio grande ritorno a Bardolino del "Carnevale di Bacco e Arianna". Una giornata ricca di appuntamenti che coinvolgerà adulti e bambini.

Il programma

Dalle 11 alle 18 giochi reinventati per tutti, in Piazza Catullo, alle ore 14 ritrovo delle maschere in Piazzale Gramsci e alle 14.30 inizierà la grande sfilata delle maschere. Dalle 14 alle 18 in Piazza del Porto, palloncini e trucca-bimbi con il gruppo giovani della Croce Rossa Italiana comitato locale di Bardolino-Baldo Garda, mentre alle 16.30 si terrà la premiazione delle maschere.

Informazioni e contatti: https://www.bardolinotop.it/.