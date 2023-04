Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana

Ultimo mese di programmazione nel locale culto della buona musica a Verona, verso la consueta pausa estiva. Gli appuntamenti live proseguono nel fine settimana. La formula non è cambiata: ogni weekend si può godere dell'energia della musica dal vivo e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

VENERDÌ 7 APRILE ore 22

CARO VIN ROUGE (World Music)

ALESSANDRA FERRARI voice

DAVIDE VERONESE trumpet, voice

TITTI CASTRINI accordion, voice

MATTEO VALLICELLA bass, double bass, voice

MAURIZIO GIANNONE percussion, voice

I Caro Vin Rouge trasportano l’ascoltatore in un viaggio musicale ricco di emozione, divertimento e leggerezza. Tra i suoni della musica popolare tradizionale di tanti paesi (dal Sudamerica ai Balcani con una breve sosta anche in Italia), in un repertorio che alterna vivacità e malinconia, improvvisazioni e canzoni originali, propongono quello che è l’essenza, il cuore delle culture della musica del mondo.

SABATO 8 APRILE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 9 APRILE ore 19.30

VALENTINA MATTAROZZI QUARTET "Virtù nascoste" Feat. IGOR PALMIERI (Jazz, World Music)

VALENTINA MATTAROZZI voice

IGOR PALMIERI tenor sax

MASSIMO TAGLIATA piano

MAX TURONE bass

UMBERTO GENOVESE drums

Valentina Mattarozzi è una cantautrice ed interprete bolognese. Sua peculiarità è la grande curiosità che la spinge a sperimentare musica blues, fusion, fino ad arrivare alle sonorità mediterranee e cantautorali, anche se il suo primo vero grande amore è il jazz. L'album "I am Billie" tributo a Billie Holiday ha ricevuto il pubblico commento "Meraviglioso!" dal gruppo The Manhattan Transfer. A "Le Cantine de l'Arena" Valentina presenta il suo ultimo disco (testo e musica originali) "Virtù nascoste" edito da Azzurra Music. Il brano "La Vita dei Miracoli" è stato inserito nella lista delle 32 canzoni più belle del 2021 stilata da Sky TG24.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: