Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nella settimana dal 21 al 26 febbraio 2023

Ogni settimana si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO ore 21. “Spring Jazz Festival” - ALEX SIPIAGIN QUARTET (Jazz)

ALEX SIPIAGIN trumpet

PAOLO BIRRO piano

MAKAR NOVIKOV double bass

SASHA MASHIN drums

Alex Sipiagin, trombettista russo ma americano di adozione, è da molti anni un esponente di primo piano del jazz newyorkese. Ha suonato, fra gli altri, con Dave Holland e Michael Brecker, realizzato decine di album a suo nome con i più importanti musicisti della sua generazione ed è membro stabile della Mingus Big Band. Per questo giro di concerti ha chiamato al suo fianco Paolo Birro, uno fra i più stimati pianisti italiani. A completare la ritmica Makar Novikov e Sasha Mashin, altri due musicisti russi da poco stabilitisi in Italia dove grazie al loro grande talento si stanno facendo molto apprezzare da colleghi e pubblico

VENERDÌ 24 FEBBRAIO ore 22. HENRIETTE BEATE BERGGREN “Dance me to the end of love - a tribute to Leonard” (Leonard Cohen tribute)

HENRIETTE BEATE BERGGREN voice

SIV FAGERVOLL GUNNESTAD voice

ALAN THOMSON guitar

special guest: FRANZ BAZZANI piano

Per la prima volta alle Cantine la cantante norvegese Henriette Beate Berggren con il suo meraviglioso acoustic trio (con alla chitarra il grande Alan Thomson e al piano Franz Bazzani), per omaggiare il grande Leonard Cohen riproponendo in chiave acustica i suoi grandi successi.

SABATO 25 FEBBRAIO ore 20. RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 26 FEBBRAIO ore 19.30. DARIUS & FRIENDS (World Music)

DARIO DEFRANCESCO voice

MATTEO ROSSETTO guitar

MICK CASCIARO piano, keyboards

MICHELE BAZZANELLA bass

ENRICO TOMMASINI drums

Attivo da oltre vent’anni sulla scena musicale regionale, Dario Defrancesco è senza dubbio uno dei più apprezzati cantanti e intrattenitori del Trentino. A?ancato da un gruppo di amici, strumentisti fra i più esperti e versatili, presenterà un repertorio di notissimi brani attinti dal suo sterminato repertorio di cover ed evergreen, spaziando con spregiudicatezza tra i generi musicali.

