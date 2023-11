Cantine aperte con l'Amarone della Valpolicella

Sabato 25 Novembre e domenica 26 novembre la nostra cantina sarà aperta tutto il giorno con visite guidate e degustazioni dei nostri vini. Alle 10.30 e alle 15 ci sarà l’“Amarone Experience”: sono proprio dei percorsi degustazione dove mentre si visita la cantina si degustanno i vini: Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, 3 Fradei e Rita. Il costo dell'esperienza è di 25 euro.

Per prenotare è sufficiente mandare a info@vogadorivini.it i una volta raggiunto il numero chiuderemo le iscrizioni. Nella mail occorre indicare un nome di riferimento, il numero di partecipanti ed un numero di cellulare dove è possibile contattarvi in caso di necessità. A fine visita-degustazione, quando si arriva in sala degustazione, è possibile acquistare le bottiglie degustate. Per chi vuole fermarsi per il weekend abbiamo anche delle camere proprio in Cantina!

Fratelli Vogadori

Via Vigolo 16

37024 Negrar di Valpolicella (VR)

info@vogadorivini.it

www.vogadorivini.it

T. 3289417228

Foto ufficio stampa Cantina Fratelli Vogadori