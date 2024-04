Calici d'arte, visita guidata alla mostra "And They Laughed At Me" con degustazione di vini

Un racconto dei progetti espositivi di Earth Foundation accompagnato da una degustazione di vino. Durante la visita del 15 aprile esploreremo la mostra di Newsha Tavakolian "And They Laughed At Me".

La visita guidata alla mostra è a cura di Giulia Adami, storica dell’arte dell’università di Verona e curatorial project manager di Earth Foundation, mentre la degustazione sarà eccezionalmente guidata dall'amministratore delegato Alessandro Lunelli, delle Tenute Lunelli.

L’evento ha un costo di 10 euro a persona, che copre la visita guidata e include due calici di vino per la special edition.

QUI IL LINK PER I BIGLIETTI.