Caccia al tesoro subacquea nel lago di Garda: un'avventura unica per celebrare la sicurezza subacquea

Il 16 settembre 2023, l'emozione e l'avventura si fondono nell'evento più atteso dell'anno: la Caccia al Tesoro Subacquea nelle acque del Lago di Garda! In collaborazione con Dan Europe, fondazione dedicata alla sicurezza subacquea, nonché prima assicurazione ideata specificamente per i subacquei, ci prepariamo a vivere un'esperienza divertente e indimenticabile. Si andrà alla ricerca di un piccolo tesoro nascosto sui fondali del Lido Campanello, Castelnuovo del Garda. La caccia inizierà con il ritrovo dei subacquei alle 15, seguito da quello di tutti i partecipanti alle 16.

Sarà un'occasione unica per connettersi con la bellezza della natura sottomarina e con una comunità di subacquei appassionati. Questo evento straordinario rappresenta molto più di una semplice caccia al tesoro subacquea. È un momento di incontro e celebrazione, un'occasione per condividere la passione per il mondo subacqueo e diffondere una cultura fondata sulla sicurezza e la prevenzione. Dan Europe, con la sua lunga storia di impegno per la sicurezza dei subacquei, ha scelto l'Accademia Subacquea e Centro Immersioni ATIS Diving Club per organizzare questa caccia al tesoro e rendere l'evento ancora più memorabile.

A fine immersione, alle ore 18 circa, avrà luogo la premiazione alla quale parteciperanno anche le autorità locali. Sarà l'occasione perfetta per celebrare i vincitori e condividere storie e emozioni con i compagni subacquei. Dopo la premiazione, si potrà godere un momento conviviale con un rinfresco presso il Beach Bar, dove rilassarsi, scambiare esperienze e socializzare.

L'evento è aperto a tutti, subacquei normodotati, disabili, bambini e non subacquei. ATIS Diving Club, infatti, da sempre promuove una subacquea inclusiva ed accessibile a tutti, organizzando anche corsi e prove subacquee interamente dedicate a persone con disabilità sia motorie che sensoriali. L'evento sarà un'opportunità unica di condivisione, inclusione ma anche di cultura sulla sicurezza e prevenzione subacquea.