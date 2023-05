A Verona l'incontro "La bellezza è sostenibile: le scelte di oggi per la professione di domani"

“La Bellezza è sostenibile: le scelte di oggi per la professione di domani”, questo il titolo dell’evento finale del progetto Erasmus+ ‘Future skills for a better life in sustainable salon’, organizzato da IVL – Istituto Veneto per il Lavoro, in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto e CIA – Camera Italiana dell’Acconciatura.

Un importante appuntamento di confronto e condivisione sul tema della sostenibilità, della formazione e dello sviluppo del settore Benessere in Italia e in Europa, al quale sono invitati a partecipare tutti gli operatori della categoria Benessere e Servizi alla Persona (Acconciatori, Estetisti, ecc.).

LUNEDI’ 15 MAGGIO 2023 dalle ore 11.00 alle ore 16.00 Hotel Leon D’Oro Viale Piave, 5 – VERONA

Interventi iniziali:

Tiziana Chiorboli, Presidente Nazionale Confartigianato Benessere

Roberto Boschetto, Presidente Confartigianato Imprese Veneto

Roberto Iraci Sareri, Presidente Confartigianato Imprese Verona

Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo economico – Energia – Legge speciale per Venezia

Presentazioni:

Lo sguardo dei giovani sulle professioni del benessere – Presentazione dei risultati della Ricerca Immagine e desiderabilità sociale tra i giovani.

Franca Bandiera, Istituto Veneto per il Lavoro. Strumenti per la formazione sulla sostenibilità del settore acconciatura – Presentazione dei risultati del progetto Erasmus+ “Future skills for a better life in Sustainable Salons”, premiazione dei giovani vincitori del concorso di idee “Un logo per la sostenibilità”, presentazione magazine e obiettivi 2030.

Elisa Gusella, Istituto Veneto per il Lavoro. Il futuro della formazione professionale nel settore benessere

Fabio Menin, Direttore U. O. Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione Regione Veneto

Pranzo di networking

Focus Group: “Costruiamo insieme le competenze del futuro per l’estetica e l’acconciatura”

Momento di confronto tra gli imprenditori della categoria e i responsabili dei Centri di formazione professionale del Veneto

PER INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE: Michele Piccoli, Confartigianato Imprese Verona, tel 0459211555, mail michele.piccoli@confartigianato.verona.it