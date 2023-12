American Christmas Party al Parco Ottocento

La Winter Season sta andando alla grande e Parco Ottocento e CountryMania vi invitano a fare festa insieme venerdì 22 dicembre al primo American CHRISTMAS Party! Vi ricordate quanto era stato forte l'American Winter Halloween? Perché stavolta lo sarà ancora di più, una nuova festa di quelle mai fatte al Parco e, assieme ad una selezione musciale natalizia, contiamo su di voi e i vostri outfit per creare l'atmosfera di una festa che c'è una sola volta all'anno: Camicie, maglioni, cappelli, addobbi vari... insomma, fate del vostro meglio per esprimere al massimo la magia!

Preparatevi per un esperienza favolosa, con i migliori Dj e Coreografi, rivolta ad appassionati e curiosi, uniti dalla passione per il Mondo e la Musica Americana! A Verona vi aspetta una festa immersi nella natura, in riva al fiume Adige, a due passi dal suggestivo aeroporto di Boscomantico. Vi ricordiamo che da quest'anno gli American Summer Party si svolgono nella nuova Area Eventi, il PALA OTTOCENTO raggiungibile facilmente seguendo la strada del parcheggio sterrato e procedendo fino in fondo.

Be ready for: