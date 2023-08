A Boscomantico aperitivo con musica per salutare l'estate e fare nuove amicizie

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per aiutare nella ricerca di nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto farà sentire i partecipanti a loro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink. La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, al piacere e al divertimento.

L'evento è organizzato a Boscomantico, in una splendida location dove sorseggiare un aperitivo e salutare l'estate accompagnati da della buona musica. Nel corso dell’aperitivo ci sarà la possibilità di conoscere single e magari trovare qualcuno con gli stessi interessi.

La parola d’ordine è socializzazione.

Al momento dell'arrivo, i partecipanti troveranno la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single.

L'evento sarà confermato se vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti.

Dress code: elegante.

Fascia di età: 25-40 anni.

Orario: 19.

Menù: aperitivo alla carta.

Costi:

Quota senza vip-card uomo: 13 euro per riservare il posto e per il saldo aperitivo sul posto.

Quota senza vip-card donna: 5 euro per riservare il posto e per il saldo aperitivo sul posto.

Gratis per i titolari di vip-card.

Se si portano 5 amici all'evento, la caparra sarà omaggio. Se si portano 10 amici l'evento è gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 22 settembre. Al raggiungimento del numero minimo, sarà inviato tramite Whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Il ritrovo è alle 19 al Ristorante Pizzeria Lounge Bar Boscomantico di Via Boscomantico, a Verona.

Per informazioni, contattare Anthony al 3488781211.