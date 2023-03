Volotea, il 50 milionesimo passeggero trasportato è un osteopata veronese

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha festeggiato il suo 50 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale dall’avvio del suo primo volo. Si tratta di Andrea Framarin, osteopata veronese che ha viaggiato a bordo della flotta della compagnia su un volo in partenza da Verona. Un traguardo considerevole, raggiunto a soli 11 anni dall’avvio del primo volo, che testimonia la crescita costante del vettore e che è stato celebrato con una speciale cerimonia a cui ha preso parte Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea. Per il fortunato passeggero, la compagnia ha preparato un premio davvero speciale: 50 biglietti gratuiti che potranno essere utilizzati da Framarin per volare, insieme ai suoi amici, in tutto il network del vettore.

Risale al 2012 la sintonia che si è creata tra Volotea e l’aeroporto di Verona, che nel 2015 è diventata una delle 19 basi operative della low-cost a livello europeo, dove lavorano oltre 60 dipendenti. Lo scalo ricopre un ruolo chiave per i piani di sviluppo della compagnia in Italia. A Verona, per la summer 2023, l’offerta Volotea prevede collegamenti verso 14 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino – Novità 2023). Si tratta di un’offerta complessiva di oltre 3.500 voli, pari a un totale di 626.000 posti in vendita.

«Siamo davvero felici di poter festeggiare, dopo solo 11 anni, l’importante traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati. Questo risultato conferma il nostro impegno nel cogliere l’opportunità di migliorare sempre più la connettività tra le città europee di medie e piccole dimensioni, offrendo voli comodi e confortevoli a tariffe competitive. Ed è simbolico e significativo per noi che le celebrazioni abbiano coinvolto lo scalo di Verona, gestito dal Gruppo SAVE, il nostro partner aeroportuale più grande fin dal primo giorno delle nostre attività, e quello di Barcellona, dove hanno sede i nostri uffici. A nome di tutta Volotea, vorrei ringraziare i nostri dipendenti per il loro grande lavoro e le migliaia di passeggeri che, ogni giorno, scelgono i nostri aeromobili per i loro viaggi. Ci auguriamo di poter festeggiare insieme nuovi traguardi e di annunciare presto tante novità per agevolare gli spostamenti dei nostri passeggeri», ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

«Ci fa piacere festeggiare con Volotea il raggiungimento di questo nuovo traguardo che coinvolge l’aeroporto Catullo, dove la compagnia ha progressivamente sviluppato una rete di voli che risponde alle esigenze del territorio. Un particolare pregio di Volotea è infatti quello di aver costruito fin dall’inizio della sua operatività un dialogo continuativo con l’area servita, collegando prima città di piccole e medie dimensioni quindi, negli anni più recenti, città di più grande dimensione come Barcellona, Parigi e, da quest’estate, Berlino, dimostrandosi sempre un partner importante per il nostro gruppo e lo sviluppo del traffico dei nostri aeroporti», ha dichiarato Monica Scarpa, Amministratore Delegato di Catullo e del Gruppo SAVE.