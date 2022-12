Save premia i dipendenti e assegna un pacchetto voucher fino a 1200 euro

Al termine di un anno ancora complesso, il Gruppo Save ha deciso di cogliere l’opportunità prevista dal Decreto Aiuti Quater e continuare ad investire su politiche di welfare, assegnando a tutti i suoi dipendenti che operano negli aeroporti del Nordest (Venezia, Treviso, Verona e Brescia) un pacchetto di buoni per acquisti da realizzare entro fine 2023.

Il 2022 è stato un anno di transizione verso una nuova normalità, con un primo trimestre ancora condizionato dalla crisi, superata da una stagione estiva in cui il traffico aereo è ripreso ad un ritmo accelerato rispetto alle stesse previsioni Iata.

In questo contesto, il personale del gruppo ha saputo ancora una volta reagire con professionalità, gestendo con grande coordinamento l’eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo.

Per tale motivo, Save ha deciso di dare un segno concreto di apprezzamento per l’impegno profuso da tutti i suoi dipendenti attraverso l’assegnazione di un pacchetto di voucher dell’importo massimo di 1.200 euro, utilizzabili come buoni benzina e per l’acquisto di beni e servizi.

In ambito welfare, nel mese di dicembre la capogruppo Save è stata premiata per il quinto anno consecutivo come “Welfare Champion 2022” per le attività realizzate nel 2021. Un riconoscimento promosso da Generali Italia, che fotografa lo stato del welfare nelle PMI italiane sulla base attività a favore dei dipendenti relative a previdenza, salute e assistenza, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, inclusione, sicurezza.

«Il motore degli aeroporti gestiti dal nostro Gruppo sono le persone e la comunità che vi opera – ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save – .Con questa iniziativa di welfare abbiamo voluto riconoscere la qualità del lavoro svolto in un anno che si chiude con un risultato di circa 15 milioni di passeggeri complessivi per il Polo aeroportuale del Nord est, l’80% di quanto realizzato nel 2019. Una soddisfazione che mi fa piacere condividere con tutti i dipendenti, nella prospettiva di un nuovo anno che ci ritroverà concentrati come sempre sia nell’operatività quotidiana, che in nuovi progetti».