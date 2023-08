Riello Sistemi in concordato preventivo, realizzata la cessione dell'azienda

Ieri pomeriggio, 3 agosto, si è svolto il secondo incontro sulla Riello Sistemi, azienda veronese in concordato preventivo. La riunione era stata convocata dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ed è stata coordinata dall'unità di crisi aziendali della Regione Veneto. Hanno partecipato le rappresentanze sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, l’associazione datoriale e il rappresentante del nuovo investitore. E l'incontro è terminato con la cessione dell'azienda in ambito concordatario.

Riello Sistemi è una società per azioni con stabilimento a Minerbe specializzata nella produzione di macchine industriali su commessa. Era entrata in crisi dopo la morte improvvisa dell’imprenditore Andrea Riello avvenuta nel settembre del 2022 e, pochi mesi dopo, il 2 dicembre dello stesso anno era stata ammessa alla procedura di procedimento unitario, entrando poi in concordato preventivo.

L’amministrazione della società e i commissari giudiziali hanno puntato alla cessione dell’azienda al fine di salvaguardarne la capacità produttiva e l’occupazione altamente specializzata. E il procedimento competitivo per la ricerca di un acquirente ha dato luogo al risultato auspicabile poiché ne è risultata aggiudicataria Aft Group, un’azienda italiana leader nel settore dell’automazione industriale.

Il confronto tra le parti è stato serrato ed ha attraversato momenti di criticità dovuti a dubbi e timori. La portata della ristrutturazione industriale, con possibili esuberi, intimoriva i sindacati. Mentre la parte aziendale e il nuovo imprenditore dubitavano della disponibilità negoziale delle parti. La Regione ha favorito e supportato un’interlocuzione costruttiva ed ha garantito la propria disponibilità in riferimento ai percorsi di politica attiva del lavoro che potranno essere realizzati. E il risultato è stato il perfezionamento della cessione della Riello Sistemi.

«Si apre una nuova fase in cui le parti si confronteranno sui contenuti del programma di ristrutturazione e rilancio del sito produttivo di Minerbe - ha commentato Donazzan - La Regione è chiamata a monitorare e a favorire il processo, con gli strumenti disponibili. Confidando nelle capacità del nuovo soggetto imprenditoriale e nella collaborazione di tutti, garantiremo che eventuali esuberi siano gestiti in modo non traumatico e che siano valorizzate le competenze dei lavoratori».