Scomparsa di Andrea Riello, il cordoglio di politici ed imprenditori a Verona: «Personalità vivace e sempre di ispirazione»

«Andrea Riello era un imprenditore di grande intelligenza, volitivo e determinato. Una persona di riferimento per il nostro sistema associativo a cui ha dato molto impegnandosi negli anni in diversi livelli di rappresentanza come tradizione di tutta la sua famiglia». Con queste parole Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, ha voluto ricordare la persona di Andrea Riello, scomparso stamane, martedì 13 settembre, parrebbe a seguito di un malore soppraggiunto improvvisamente mentre si trovava in ufficio nella propria azienda.

Il presidente di Confindustria Verona Raffaele Boscaini ha poi aggiunto: «Con l'impresa nel sangue, ha saputo costruire un gruppo industriale esempio di quell'idea di multinazionale tascabile che ha reso famoso nel mondo il nostro modello imprenditoriale familiare, ma lungimirante. Un gruppo ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, una eccellenza del nostro Paese. Credo di interpretare il pensiero di tutti gli imprenditori di Confindustria Verona e non solo, - ha detto ancora il presidente Boscaini - esprimendo cordoglio per la sua prematura scomparsa che ci lascia sgomenti e attoniti. Ci mancherà la sua personalità vivace e sempre di ispirazione. Spero che la nostra grande stima e il nostro profondo affetto possano almeno alleviare il grande dolore dei familiari. In particolare, ci stringiamo al padre Pilade, nostro past president e a Giuseppe, nostro vice presidente».

La notizia della morte di Andrea Riello ha naturalmente toccato anche il mondo della politica cittadina e non solo. Dopo le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, sono giunte anche quelle della deputata dem veronese Alessia Rotta: «Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia Riello per la scomparsa improvvisa e prematura di Andrea, persona di grande valore che con l'azienda di famiglia è stato protagonista di primo piano dell'economia veronese. Da uomo e imprenditore legato al territorio, anche alla guida di Confindustria Veneto, - sottolinea l'on. Alessia Rotta - ha contribuito con la sua visione e il suo impegno a dare lustro alla nostra città». Anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha voluto esprimere «tutta la sua vicinanza e quella della comunità veronese alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Andrea Riello, stimato imprenditore, riconosciuto per grande intelligenza e umanità, sul lavoro come nei rapporti personali».

A sua volta il gruppo di Traguardi in Consiglio comunale a Verona, composto da Beatrice Verzè, Giacomo Cona e Pietro Trincanato, ha diffuso una nota nella quale Andrea Riello viene ricordato come colui che con la sua azienda «ha contribuito allo sviluppo del nostro territorio e dato lavoro a tantissimi veronesi. Le sue origini e la sua storia professionale - aggiungono Beatrice Verzè, Giacomo Cona e Pietro Trincanato - sono fatte di intuizioni, lungimiranza e attaccamento alla comunità locale. Figure come la sua rappresentano l'essenza stessa della laboriosità e del fare impresa. Ci rattrista la notizia della sua scomparsa improvvisa e prematura, ed esprimiamo vicinanza alla famiglia, ai dipendenti e ai collaboratori».

Un sentimento espresso anche dall'on. Mattia Fantinati, candidato capolista per Impegno Civico nel collegio plurinominale di Verona, il quale afferma: «La prematura scomparsa di Andrea Riello lascia un vuoto nell'impresa veronese e della Regione, oltre che nell'opera di comunicazione e promozione nel mondo del made in Italy. Alle sentite condoglianze per la famiglia e per chi gli è stato più vicino - commenta ancora l'on. Mattia Fantinati - si aggiunge l'auspicio che nell'associazionismo d'impresa gli possano succedere figure come lui competenti e comunque aperte alle nuove sfide e alla responsabilità sociale».

Ad intervenire è stato anche l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, il quale in un post sui social dichiara: «Apprendo con grande dolore dell’improvviso trapasso di Andrea Riello, presidente e Ceo della Riello Sistemi. Ci conoscevamo da anni, le nostre strade si sono positivamente incrociate diverse volte sia da sindaco che da assessore regionale alla Sanità. Un grande imprenditore, - aggiunge Flavio Tosi - persona serissima e garbata, legato nell'anima all'azienda, ma che ricordo in passato profondamente immerso anche nel suo ruolo di presidente di Confindustria Veneto. Ti sia lieve la terra Andrea. Un pensiero affettuoso alla famiglia e a tutti i tuoi cari». Ha infine parlato di «vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo per la sua straordinaria capacità di fare impresa», il senatore Adolfo Urso (FdI) ricordando poi con queste parole Andrea Riello: «Un imprenditore illuminato, che ho avuto il piacere di ben conoscere e di apprezzare sin dall’esperienza di governo al commercio estero. Alla sua famiglia voglio significare la mia vicinanza in questo momento così difficile», ha concluso il senatore Adolfo Urso.