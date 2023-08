Mercato del lavoro in fermento nel Veronese anche in agosto: turismo, servizi e non solo alla ricerca di personale

Il mercato di lavoro della provincia di Verona è in fermento anche in agosto: le imprese hanno programmato 7.280 entrate, 11 imprese su 100 assumeranno personale per l’80% con contratto a termine, under 30 o immigrato. Inoltre, le aziende che assumono, in un caso su due hanno meno di 10 dipendenti.

Secondo i dati presentati dall’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, riportati dalla Camera di Commercio di Verona, le figure più richieste sono ancora quelle del turismo e commercio, rispettivamente 1.330 e 1.020. Emerge, però, un nuovo fabbisogno nel settore dell’alimentare e delle bevande di 860 lavoratori, probabilmente legato alla partenza della campagna dolciaria natalizia e al prossimo avvio della vendemmia, con conseguente trasformazione delle uve in vino.

«Nel 20% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell'80% saranno a termine – spiega Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona - le entrate previste si concentreranno per il 69% nel settore dei servizi e per il 51% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Rileviamo una carenza di profili dirigenziali e tecnici che pesano solo per l’11% sul totale delle previste assunzioni, quota inferiore alla media nazionale del 16% e una richiesta modesta di laureati, pari all’8% del totale. Le imprese hanno sempre maggiore difficoltà nel reperire i profili desiderati, 52 su 100 prevedono di incontrare intoppi. Oltre un terzo delle entrate, il 36%, è rappresentato da giovani con meno di 30 anni. Un quarto del personale che si prevede di assumere sarà immigrato (26%)».

Metà delle entrate previste nel mese di agosto è relativa all’area “produzione di beni e servizi” (49,9%) che è quella in cui si riscontrano i maggiori problemi di reperimento di personale: il 56,4% delle imprese dichiara di trovarsi in difficoltà. Altre professionalità molto richieste sono quelle dell’ “area della logistica” (18%) e di quella “commerciale e della vendita” (15,2%).Segue l’area tecnica e della progettazione (11,5%) per la quale la difficoltà di trovare figure adeguate sale al 61,3%.

In merito al livello di istruzione delle figure da inserire, il 35% avrà la scuola dell’obbligo, il 30% una qualifica o diploma professionale, il 27% un diploma di scuola media superiore e l’8% la laurea.