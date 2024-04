Centri di distribuzione Amazon, trasporto merci affidato a Ferrovie dello Stato

Il polo logistica di Ferrovie dello Stato e Amazon hanno firmato un accordo per trasportare le merci tra i centri di distribuzione di Amazon in Germania e Italia. L'obiettivo è ridurre il traffico merci internazionale su gomma, diminuendo sia le emissioni di anidride carbonica che le congestioni sulle principali strade europee. E al tempo stesso Amazon ottimizza la gestione delle scorte e riduce i tempi di consegna, migliorando così l'esperienza del cliente.

Il programma prevede tre treni a settimana da Duisburg a Pomezia, gestiti da Mercitalia Intermodal, e sei viaggi di andata e ritorno tra Herne e Verona, gestiti da Tx Logistik. Queste rotte, lavorando a piena capacità, aiuteranno a evitare ogni anno fino a 9mila tonnellate di emissioni di carbonio rispetto al trasporto internazionale su strada. «I collegamenti ferroviari da e per la Germania si inseriscono nel nostro piano strategico, in linea con l'obiettivo europeo di far viaggiare in treno il 30% delle merci entro il 2030 - ha commentato Sabrina De Filippis, amministratrice di Mercitalia Logistics - Siamo costantemente impegnati nell’adottare tecnologie avanzate nelle nostre iniziative, come l'accoppiamento automatico digitale delle carrozze merci o la digitalizzazione dei magazzini, che aiutano a ridurre le emissioni associate alle operazioni logistiche garantendo comunque un servizio di alta qualità. Nel 2022, grazie al nostro modello di logistica sostenibile integrato, siamo stati in grado di evitare emissioni di gas serra per circa 1,8 milioni di tonnellate in tutta la nostra attività».

Le rotte Duisburg-Pomezia e Herne-Verona rappresentano un collegamento strategico, collegando due dei più importanti hub logistici della Germania con il Nord e il Centro Italia. «Data la particolare conformità geografica del nostro territorio e le connessioni che abbiamo attraverso le Alpi, l’Italia si presta a essere uno dei principali Paesi in cui poter approfondire i benefici e le opportunità derivanti dalla crescita del comparto intermodale ferroviario - ha dichiarato Lorenzo Barbo, amministratore di Amazon Italia Logistica - L'espansione della partnership con Mercitalia ci consente di sviluppare ulteriormente operazioni intermodali e sostenibili, e di aumentare l'utilizzo della ferrovia per il trasporto merci tra i nostri siti europei. Con il nostro consueto approccio all’innovazione, anche sul tema del trasporto intermodale, stiamo lavorando come azienda per esplorare nuove modalità di consegna più efficienti e quello ferroviario è tra queste».