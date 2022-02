Lavorare in Italia e all'estero: il Comune di Verona lancia cinque incontri

Riprendono gli appuntamenti gratuiti che il Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona organizza per giovani e adulti interessati a opportunità di lavoro locali e internazionali.

Si tratta di cinque incontri sul mondo del lavoro realizzati in collaborazione con agenzie ed enti specializzati, dedicati a chi è interessato a valutare offerte di lavoro nei settori del turismo e dell’agricoltura, approfondire le opportunità di mobilità internazionale per attività di studio, volontariato e lavoro all’estero, e per migliorare l’utilizzo degli strumenti per l’auto-promozione professionale.

Gli incontri offriranno inoltre l’occasione di entrare in contatto diretto con i referenti dei settori del turismo veronese e gardesano e dell’agricoltura, conoscerne i canali, le modalità di ricerca, i pre-requisiti e le caratteristiche richieste, oltre a scoprire i programmi di mobilità internazionale messi a disposizione dall’Unione Europea.

Durante gli approfondimenti, che si terranno in sala Birolli in via Macello 5, i partecipanti potranno confrontarsi con i relatori, chiedere informazioni, avere colloqui individuali con gli esperti e proporre la propria candidatura.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria e fino all’esaurimento dei posti disponibili, previa presentazione di certificazione Green Pass base in corso di validità.

Il primo evento in programma sarà giovedì 3 marzo dalle 16 alle 17.30, dal titolo “Opportunità di lavoro nel settore turistico a Verona e sul Lago di Garda”. Sarà realizzato in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Turismo Gardesano ed Ente Bilaterale del Turismo del Veronese. Le iscrizioni termineranno lunedì 28 febbraio.

Successivamente, nel periodo tra marzo e giugno, si terranno altri 4 eventi con i seguenti focus: “Lavorare nel settore dell’agricoltura, in collaborazione con Coldiretti Verona e organizzazioni collegate”; “Lavorare nei parchi divertimento in Italia e all’estero", in collaborazione con Manpower; “Le opportunità di mobilità internazionale in UE per i giovani", organizzato dall’Agenzia Eurodesk di Verona - Servizio Promozione Lavoro, “Gli strumenti online per la ricerca di lavoro", in collaborazione con ESU4 Job Verona.

Le date degli eventi e tutti i dettagli per l' iscrizione saranno pubblicati nelle prossime settimane sul portale del Comune alla pagina del Servizio Promozione Lavoro.

Inoltre, durante ogni evento, nel cortile dell'ex Macello sarà presente l’Apecar del progetto JobGym, con un operatore disponibile a fornire informazioni sulle attività di formazione e accompagnamento al lavoro rivolte ai giovani, previste dal progetto triennale patrocinato dal Comune di Verona e finanziato da Fondazione Cariverona di cui il Servizio Promozione Lavoro è partner.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere un’email a lavoro@comune.verona.it o chiamare 045 8078782 - 8078776 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.