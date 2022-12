Via libera al progetto di finanza per l'A22: «Oltre un miliardo nel Veronese, terza corsia dinamica fino a Bolzano»

«Grazie all’ottimo lavoro del vicepremier e ministro Salvini c’è il via libera a circa 7,5 miliardi di investimenti col parere favorevole alla proposta di finanza di progetto formulato dalla società Autostrada del Brennero per l’affidamento in concessione dell’arteria che è vitale soprattutto per Verona». Ne dà notizia in una nota il senatore veronese della Lega Paolo Tosato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali, il quale poi aggiunge: «Con la Lega al governo arrivano, finalmente, i primi risultati per alcuni dei nodi infrastrutturali strategici per il veronese: la realizzazione della terza corsia tra Verona e l’intersezione della A1, la realizzazione della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona, interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d’arte e la stabilizzazione dei versanti, realizzazione di aree di parcheggi di scambio. Da veronese, - ha poi concluso Tosato - non posso che esprimere grande soddisfazione per l’attenzione che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nuovamente rivolto al territorio veneto».

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, contestualmente al via libera da parte del Mit alla proposta formulata dalla società Autostrada del Brennero Spa per l’affidamento in concessione dell’arteria che è vitale soprattutto per Verona, Trento, Bolzano, Mantova, e per l’Emilia-Romagna, ha commentato con soddisfazione: «Con il via libera alla finanza di progetto per la A22, per un investimento complessivo di 7 miliardi e mezzo di euro, si mette in moto la grande macchina che sosterrà la nascita tra Modena e il Brennero, asse cruciale per il sistema produttivo europeo, del primo Green Corridor d’Europa. Oltre un miliardo e 200 milioni saranno investiti in Veneto, - ribadisce Zaia - grazie alle opere infrastrutturali già programmate dalla società Autobrennero che produrranno importanti ricadute sull’intero territorio scaligero. Ringrazio il vicepremier Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’impegno e per l’accelerazione che ha dato a questa opera strategica che unisce quattro Regioni e darà un forte impulso economico anche all’intero territorio regionale».

Secondo quanto viene spiegato in una nota della Regione Veneto, lo sviluppo della A22 prevederebbe la «realizzazione della terza corsia tra Verona e l'intersezione della A1», quindi la «realizzazione della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona», ma anche «interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte e la stabilizzazione dei versanti, implementazione della digitalizzazione della tratta, la realizzazione di stazioni per carburanti ecologici ed alternativi, la realizzazione di aree di parcheggi di scambio, oltre al miglioramento delle stazioni di esazione e delle stazioni di servizio». Il governatore del Veneto Luca Zaia ha quindi aggiunto: «Si tratta di una iniziativa che farà crescere un territorio con un piano di investimenti lungimirante, proiettato verso la mobilità verde e che garantirà il rispetto dell’ambiente e dei territori. La A22 è un’infrastruttura strategica in termini commerciali per tutto il nord est, ma anche porta di ingresso fondamentale per i flussi turistici provenienti da Austria e Germania, il principale mercato di riferimento per le nostre spiagge dell’Alto Adriatico», ha concluso il presidente Zaia.