Prodotti a Nogara i nuovi tappi Coca Cola: riciclabili e attaccati alla bottiglia

Coca-Cola introduce sul mercato italiano i “Tethered Caps”, i tappi uniti alla bottiglia, a partire dal tè FuzeTea. È la stessa azienda a darne notizia con una nota, nella quale sottolinea che si tratta di un'innovazione importante che anticipa di due anni le disposizioni contenute nella direttiva EU sulle chiusure degli imballaggi in plastica per bevande, con l’obiettivo che ogni tappo sia riciclato insieme alla bottiglia, in modo da ridurre la dispersione e l’impatto della plastica sull’ambiente.

Lo stabilimento di Nogara gestirà il 100% della produzione in Italia dei “Tethered Caps” in tutte le varianti di FuzeTea, a conferma della centralità dell’impianto per Coca-Cola nel concretizzare i propri obiettivi di innovazione industriale e di sostenibilità ambientale. Novità sarà progressivamente estesa entro un anno su tutte le bottiglie in PET già completamente riciclabili, dei principali marchi del portafoglio.

«I nuovi tappi uniti alle bottiglie di FuzeTea agevolano i consumatori a riciclare correttamente smaltendo insieme bottiglia e tappo così da rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare - ha detto Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sutainability Director Coca-Cola HBC Italia -. Questa innovazione dimostra concretamente, come il problema della dispersione della plastica nell'ambiente possa essere affrontato senza la necessità di tassazioni come la Plastic Tax, che finirebbero per disincentivare investimenti in sostenibilità come questo».

“Tethered Cap” si inserisce all’interno della strategia di crescita sostenibile dello stabilimento di Nogara, il più grande sito di Coca-Cola in Italia e il primo in Europa per capacità produttiva, che dalla sua apertura ad oggi si è concretizzata in oltre 250 milioni di euro di investimenti in ammodernamento e sostenibilità. Ne sono un esempio il lancio delle bottiglie in 100% rPET di cui il sito gestisce il 50% della produzione in Italia e il lancio di KeelClip™, il sistema in carta 100% riciclabile che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine, di cui Nogara è responsabile di circa l’80% della produzione. L'azienda inoltre sottolinea anche il suo impegno nella riduzione della materia prima negli imballaggi in vetro, alluminio e plastica e, in occasione dell’introduzione dei Tethered Cap, ha ridotto del 14% il quantitativo di plastica per ogni tappo di FuzeTea.