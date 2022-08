Bonus fiere, il presidente Aefi Maurizio Danese soddisfatto: «Colma vuoto in favore del made in Italy»

«Con la pubblicazione del decreto attuativo pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico e relativo al cosiddetto ?Bonus fiere?, che stanzia 34 milioni di euro in favore delle imprese che partecipano alle manifestazioni internazionali organizzate nel nostro Paese, si colma un vuoto importante in favore delle realtà imprenditoriali del made in Italy e del sistema fieristico del Belpaese». Così il presidente di Aefi-Associazione esposizioni e fiere italiane, Maurizio Danese, ha commentato la nuova misura - inserita martedì 9 agosto all?interno del decreto Aiuti - che riconosce alle imprese «bonus fino a 10 mila euro per il rimborso spese e gli investimenti sostenuti nel corso delle prossime fiere internazionali organizzate in Italia».

Lo stesso presidente di Aefi-Associazione esposizioni e fiere italiane, Maurizio Danese, ha quindi aggiunto: «Il dispositivo licenziato oggi, frutto di un emendamento a firma della deputata Benedetta Fiorini (Lega), è l?ultimo di una serie di azioni rilevanti intraprese dal governo uscente in favore della ripartenza post-Covid del settore e della competitività internazionale del nostro tessuto produttivo, a partire dal superamento del regime ?de minimis? e dall?attivazione di un sistema di ristori che si è rivelato fondamentale».