Ulss 9 Scaligera, riassunti 9 dipendenti nel 2022: «Passo in avanti nel soddisfare il fabbisogno di personale»

Sono 9 le richieste di ricostituzione del rapporto di lavoro pervenute nel 2022 all'Ulss 9 Scaligera.

L’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro, spiegano dall'azienda sanitaria, «prevede per disposizione contrattuale che i dipendenti che abbiano interrotto il rapporto lavorativo per proprio recesso o per motivi di salute possano fare richiesta, entro cinque anni dalla data di cessazione, la ricostituzione dello stesso». Successivamente tocca all'azienda esprimersi nel merito e, sulla base dei posti eventualmente ancora disponibili, «laddove possibile può dare risposta positiva procedendo alla riassunzione degli ex dipendenti».

Nello specifico, nel 2022 sono pervenute richieste da parte di tre infermieri, un tecnico di neurofisiopatologia, un fisioterapista, un operatore socio sanitario, due anestesisti e un dirigente medico di ginecologia e ostetricia, che si sono successivamente concretizzate in altrettante ricostituzioni di rapporti lavorativi.

«Siamo contenti di vedere tornare e di riaccogliere nella nostra azienda quei dipendenti motivati a rientrare una volta superate le criticità che li avevano portati momentaneamente a lasciare il lavoro - commenta il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, dottor Pietro Girardi -. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel soddisfare il fabbisogno di personale medico, infermieristico e sociosanitario per coprire i posti vacanti e dare così risposta alle esigenze del territorio. A nome dell’Ulss 9, ben ritrovati e buon lavoro a tutti».