Anziani truffati a Lazise con la tecnica del "falso incidente di un parente"

«Siamo spiacenti di informare la comunità di Lazise di una truffa che in questi giorni sta colpendo alcuni cittadini. Malintenzionati si spacciano per carabinieri e utilizzano un metodo ingannevole per estorcere denaro, soprattutto agli anziani». È il Comune di Lazise, tramite i propri canali social, a mettere in guardia la cittadinanza dopo che due episodi si sono verificati sul proprio territorio.

Due famiglie sono state vittime infatti nei giorni scorsi di questo odioso crimine, che vede i malintenzionati prendere di mira le persone più fragili. Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: l'anziano viene raggiunto da una telefonata da parte di un sedicente componente delle forze dell'ordine, che lo avvisa che un familiare (spesso un figlio) ha causato un incidente stradale, in seguito al quale si trova in ospedale; il malvivente solitamente poi prosegue sostenendo che servono però dei soldi, per l'assistenza legale o per risarcire un'altra persona coinvolta nel sinistro o magari le cure mediche, così l'anziano viene invitato a consegnare denaro e/o preziosi ad un complice che passa a ritirare il tutto direttamente alla sua abitazione.

Una tecnica molto utilizzata dai malviventi negli ultimi tempi, per proteggersi dalla quale il Comune di Lazise sottolinea di non aprire agli sconosciuti e che nessun membro delle forze dell'ordine chiederebbe mai denaro in questo modo, ma in caso di dubbio la cosa migliore da fare è sempre quella di chiamare immediatamente il 112.

«Avvisate anziani e parenti di queste pratiche fraudolente - insiste il Comune di Lazise -. Informate loro di non fidarsi di richieste di denaro da sconosciuti, specialmente se coinvolgono presunti incidenti di familiari».