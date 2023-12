Traffico e rallentamenti in A22 nella mattinata di Santo Stefano, in entrambe le direzioni

Dopo i pranzi e le cene in famiglia tipiche del giorno di Natale, in molti si sono messi in viaggio a Santo Stefano. Mercatini natalizi e piste da sci del Trentino-Alto Adige, tra le mete preferite di chi ha deciso di optare per una gita fuori porta il 26 dicembre, o magari per soggiornare qualche giorno in zona in attesa del Capodanno.

Molti di coloro che hanno deciso di scegliere queste destinazioni si sono messi in viaggio sulla A22 ed infatti l'Autostrada del Brennero ha segnalato traffico rallentato con code tra allacciamento A4 e Trento Sud, in carreggiata Nord, a partire dalle ore 10.

Traffico intenso però è stato segnalato anche nel senso opposto di marcia. Rallentamenti sono stati registrati a partire dalle 11.30 di martedì anche in direzione Sud, tra i caselli di Trento Sud e Ala/Avio.