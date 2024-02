Idrocarburi nel Lago di Garda, sversamento contenuto e acque bonificate

Uno sversamento di idrocarburi nel Lago di Garda è stato individuato, interrotto e bonificato dall'azione congiunta di guardia costiera, vigili del fuoco e polizia locale. L'allarme era stato dato nel pomeriggio di giovedì scorso, 8 febbraio, e l'intervento degli operatori è andato avanti fino a ieri mattina per scongiurare la diffusione del liquido inquinante.

Lo sversamento è stato segnalato sulla spiaggia di Riva del Garda, sulla sponda trentina del lago, e per risolvere il problema ambientale sono state attivate le sale operative della guardia costiera di Salò e dei vigili del fuoco di Trento. Sul posto è stato inviato il personale della guardia costiera di Torbole ed i volontari dei vigili del fuoco di Riva, con cui ha collaborato anche una pattuglia della polizia locale.

L'equipaggio della guardia costiera ha immediatamente eseguito un campionamento dell'acqua e lo ha consegnato ai tecnici dell'agenzia trentina per l'ambiente (Appa) per le analisi. In poco tempo, gli operatori delle varie forze intervenute hanno interrotto lo sversamento. Ed i vigili del fuoco si sono occupati del contenimento e della bonifica delle acque, scongiurando il pericolo di incendio.

Dei fatti è stata informata la procura di Rovereto, la quale ha coordinato le attività investigative ed ha delegato alla guardia costiera il compito di accertare la precisa fonte dello sversamento in modo da identificare i responsabili.