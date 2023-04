«Adora le pellicce», striscione di 100% Animalisti contro Jennifer Lopez

Ha attirato l'attenzione anche di 100% Animalisti la campagna pubblicitaria di Intimissimi di cui Jennifer Lopez è testimonial. «Non è spiacevole da guardare - ha fatto sapere l'associazione animalista - Ma, fuori dal lavoro, Jennifer Lopez predilige ben altro abbigliamento: adora le pellicce. E non solo le indossa, ma le disegna, le promuove come modella e le sponsorizza».

Per questo 100% Animalisti la ritiene «una pessima testimonial» ed i militanti dell'associazione nella serata del 24 aprile hanno raggiunto la sede di Calzedonia, a Villafranca di Verona, ed hanno affisso uno striscione diretto alla star internazionale: «Uno slip non cancella l'odore! Jennifer Lopez go home!».