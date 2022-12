Spaccio alla stazione di Porta Nuova, arrestato 35enne con 50 grammi di hashish

Gli agenti della squadra Volanti della questura di Verona mercoledì sera, 21 dicembre, hanno arrestato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in Piazzale XXV Aprile.

L'uomo è stato notato dagli operatori intorno alle 18.30 mentre parlava con un giovane. Alla vista dell'auto della polizia, il 35enne si è allontanato in bicicletta, ma la sua fuga è stata breve. Dopo pochi metri, il sospetto pusher è stato raggiunto e bloccato.

Nascosto tra i suoi abiti, i poliziotti hanno trovato un involucro, di cui il giovane ha tentato di disfarsi gettandolo nel bagno della stazione ferroviaria. Gli agenti sono riusciti comunque a recuperarlo e all'interno hanno rinvenuto 50 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme alla somma di 130 euro in contanti. Somma che era nella disponibilità dell'uomo e ritenuta il guadagno dell'attività di spaccio.

Il 35enne, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato per spaccio. Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.