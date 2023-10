Spaccio di droga tra il Padovano ed il Veronese, un arresto ed un denunciato

Un 25enne italiano residente nella bassa padovana è stato tratto in arresto e un 35enne veronese è stato deferito in stato di libertà, al termine delle operazioni dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este, che si sono svolte il 30 settembre a Megliadino San Vitale (Padova) e Villa Bartolomea, con il prezioso servizio dell'unità cinofila antidroga “Garwin” dei militari di Torreglia. Le accuse per i due sono quelle di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina.

Come riportano i colleghi di PadovaOggi, le indagini sono state delegate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo, in seguito a precedenti rinvenimenti di modiche quantità di droga, per le quali è stata disposta l'esecuzione di due decreti di perquisizione locale e personale, nel corso dei quali i carabinieri avrebbero rinvenuto e sequestrato presso l’abitazione del 25enne arrestato circa 80 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in singole dosi, e il relativo materiale che le forze dell'ordine ritengono servisse a confezionare lo stupefacente. Nell’abitazione del 35enne invece sarebbero stati trovati 4 grammi di cocaina, suddivisa in 6 dosi.

Convalidato l'arresto, è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.