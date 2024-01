Scoperto a rubare superalcolici all'Esselunga, prova a farsi largo per fuggire ma lo fermano i carabinieri

Un giovane è finito in manette nella serata di domenica, dopo aver cercato di mettere a segno un furto in un supermercato, sfociato poi in una tentata rapina.

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona ad intervenire presso l'Esselunga di corso Milano, dove il 27enne dello Sri Lanka, senza fissa dimora, avrebbe cercato di farla franca nascondendo in un sacchetto diverse bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di circa 240 euro, con le quali avrebbe poi cercato di allontanarsi velocemente attraverso l'uscita di emergenza. Il suo comportamento però non è passato inosservato agli occhi di un addetto alla vigilanza e al direttore del supermercato, i quali sono velocemente intervenuti tentando di fermarlo, ma il giovane avrebbe reagito spintonando i due per riuscire ad allontanarsi e a scappare.

Nel frattempo però, precedentemente allertati, sono arrivati sul posto i carabinieri, che hanno definitivamente bloccato e arrestato lo straniero, e recuperato il maltolto che è stato restituito al direttore del punto vendita.

Nella mattinata di lunedì, su disposizione della procura, il 27enne è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Verona, che ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona, in attesa del processo a suo carico.