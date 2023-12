Ruba un pc da un negozio e tenta il furto in un altro: ripreso dalle telecamere, finisce in manette

Dopo il furto si era dato alla fuga, ma le telecamere lo avevao ripreso, permettendo ai carabinieri di risalire a lui.

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nella primissima mattinata di domenica sono stati infatti chiamati all'intervento presso il negozio Massalongo Tendaggi, dove era stato commesso un furto aggravato. Arrivati sul posto, gli uomini dell'Arma avrebbero potuto accertare, grazie ai sistemi di videosorveglianza, che un giovane extracomunitario aveva infranto una vetrina per entrare nell'esercizio commerciale ed impossessarsi di un computer, prima di dileguarsi con una bici.

Le forze dell'ordine si sono dunque messe immediatamente alla ricerca del soggetto, ma poco dopo la loro attenzione è stata richiamata dalla proprietaria di un negozio di fiori situato in via Cimitero, la quale ha denunciato che alcuni ignoti avrebbero tentato di aprire la porta, manomettendo l’impianto elettrico con lo scopo di non far scattare l'allarme. Dopo i primi accertamenti, i militari hanno ipotizzato che potesse trattarsi dello stesso autore del furto al negozio di tendaggi e hanno proseguito con le ricerche nella stessa zona, quando hanno scorto un soggetto, poi identificato in un 19enne marocchino, che è stato riconosciuto come l'autore dei due episodi: il giovane è stato immediatamente bloccato, ma nel frattempo sarebbe riuscito a disfarsi del computer.

Una volta compiuti gli approfondimenti e ricostruiti gli episodi, il 19enne è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria di Verona, che ha convalidato il provvedimento nella mattinata di lunedì.