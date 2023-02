Rissa tra ubriachi in piazza, spacca la bottiglia e affronta il connazionale: fermato dai carabinieri

Nella tarda serata di martedì un cittadino ha segnalato che in piazza Santa Toscana a Zevio, alcuni cittadini extracomunitari, ubriachi, avevano dato vita ad un'accesa lite dopo essere scesi da un autobus di linea.

Sul posto sono così arrivati i carabinieri della stazione locale, i quali hanno subito notato uno dei presenti che, dopo aver scagliato in sasso in direzione di un connazionale senza colpirlo, ha rotto volontariamente una bottiglia di birra e con il coccio di vetro avrebbe tentato di colpire il conoscente, venendo a quel punto prontamente bloccato dai militari, prima di riuscire a compiere l’insano gesto.

L'aggressore, un 41enne di origine nordafricana residente nel Veronese, che si sarebbe trovato in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, dopo essersi dimenato ed aver tentato in ogni modo di sottrarsi dalla presa dei carabinieri, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate.

Gli accertamenti che ne sono seguiti avrebbero permesso di appurare che il litigio era scaturito da futili, molto probabilmente per un commento inopportuno riferito alla moglie dell’arrestato da parte di uno dei suoi conoscenti, che si trovavano tutti in stato di ebrezza.

Il giorno successivo, il giudice monocratico del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e disposto la scarcerazione, in attesa del processo fissato per il mese di marzo.