Catane e sciabole in casa con hashish, cocaina e marijuana, arrestato pusher

Spacciava prevalentemente nelle zone di San Bernardino e del centro storico di Verona il pusher arrestato giovedì scorso, 23 novembre, dalla sezione antidroga della squadra mobile scaligera. L'uomo è stato trovato in possesso di hashish, cocaina e marijuana, ma gli sono contestati anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L'arrestato è un disoccupato ed è pregiudicato per spaccio di stupefacenti. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre usciva di casa e durante il controllo ha dichiarato di aver lasciato i propri documenti in appartamento. L'uomo ha però reagito con estrema violenza ed ha aggredito i poliziotti per di impedirgli di entrare nella sua abitazione, provocando loro lesioni guaribili in 10 e in 7 giorni.

Gli operatori hanno quindi eseguito una perquisizione personale e locale, trovando e sequestrando 6 panetti di hashish, del peso complessivo di 606,86 grammi, 6 involucri di cocaina del peso lordo di 6,54 grammi, e 1,14 grammi di marijuana.

Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, dei coltelli con la lama ancora intrisa di hashish, del materiale per il confezionamento della droga e 2.300 euro in contanti, somma verosimilmente ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione dell’appartamento sono state infine trovate e sequestrate 24 armi bianche, tra cui machete, catane, sciabole, pugnali e coltelli a farfalla.

A seguito della convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.