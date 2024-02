Non dà tempo alla madre di arrivare in ospedale: bimbo nasce in strada a Legnago

Sono stati momenti di grande concitazione e felicità quelli vissuti nella mattinata di giovedì a Torretta di Legnago.

Erano circa le ore 8, quando una donna incinta ha avvertito le tipiche avvisaglie che annunciavano l'arrivo del piccolo che portava in grembo, che però non gli ha lasciato il tempo di giungere in ospedale. Il parto infatti è avvenuto in strada, sotto la guida di un infermiere che al telefono ha fornito tutte le indicazioni necessarie, in attesa dell'arrivo del personale sanitario con ambulanza ed automedica, che hanno poi condotto madre e neonato all'ospedale di Legnago per gli accertamenti del caso.