Fiori e pensieri 15 anni dopo la morte di Tommasoli. «Ti ricorderemo sempre»

Sono passati 15 anni dall'aggressione di Corticella Leoni, a Verona, che portò alla morte di Nicola Tommasoli. Nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2008, il giovane fu pestato da un gruppo di ragazzi di estrema destra, poi condannati. Tommasoli si spense il 4 maggio in ospedale, ma il suo ricordo è ancora vivo. Ed anche quest'anno in tanti sono passati in Porta Leoni, dove una targa ricorda la violenza subita da Tommasoli, per lasciare un fiore o un pensiero per il veronese deceduto a 29 anni.

Su un mazzo di fiori, lasciato oggi sotto la targa, è stato scritto questo messaggio. «Per quanti si nasconderanno nel buio, Per quanti nasconderanno la cause della violenza, Per quanti agiranno in branco e a viso coperto, Altrettanti e tanti di più saremo noi. Alla luce del sole. Con coraggio. Per chi non ha coraggio, per chi non ha voce. Per chi non c’è più. Nicola, ti ricorderemo sempre». Un messaggio condiviso dalle associazione studentesche Udu e Rete degli Studenti Medi ed anche dall'associazione Yanez, che sulle loro pagine Facebook hanno anche aggiunto: «Ci siamo chiesti oltre il ricordo delle parole, come si porta avanti concretamente la memoria, per trasformare in uno spazio sicuro una città che nei suoi angoli nasconde ancora odio e violenza, pronte ad essere usate nei confronti di chiunque non rispetti i canoni del fascismo. Nicola era un giovane entusiasta, pieno di energia, come lo ricorda la famiglia e chi l'ha conosciuto. Con gli stessi sentimenti porgiamo questi fiori non solo come simbolo ma come impegno, per cambiare quella Verona che ancora non ha compreso appieno il valore di ogni soggettività, di ogni persona. Per questo, per amore, per la lotta, per Nicola».