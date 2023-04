Spray urticante durante una lezione, intossicati studenti del Carnacina

Oggi, 3 aprile, un piccolo gruppo di studenti è rimasto leggermente intossicato in un'aula dell'istituto albeghiero Carnacina di Bardolino. L'intossicazione è stata provocata da una sostanza urticante spruzzata con una bomboletta spray.

La richiesta di aiuto è partita dalla scuola superiore verso le 9.30 di questa mattina ed ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e un'automedica del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Quasi sicuramente si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto fatto da uno o più studenti durante una lezione di cucina. Pare che un giovane abbia portato a scuola dello spray al peperoncino e lo abbia utilizzato in aula, intossicando i compagni.

I militari dell'Arma hanno avviato indagini sulla vicenda con la collaborazione dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con una squadra dal distaccamento di Bardolino e con degli uomini da Verona su un mezzo del nucleo Nbcr per i rilievi. Inoltre, i vigili del fuoco hanno anche fornito un veicolo per l'eventuale trasporto di un gran numero di studenti in ospedale. Pochi, comunque, sono stati i ragazzi accompagnati al pronto soccorso di Peschiera.