Caduta di 7 metri dal tetto di un capannone, 56enne in prognosi riservata

È caduto dal tetto di un capannone dove era salito per pulire le grondaie. Un 56enne di Zevio si è così infortunato gravemente sul posto di lavoro ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento.

L'infortunio si è verificato intorno alle 14.15 di questo pomeriggio, 21 luglio, all'interno della Heart Rock, un'azienda di Via dell'Agricoltura a Zevio. Il 56enne è un socio e dipendente della ditta ed aveva raggiunto il tetto di un fabbricato per pulire le grondaie ostruite. Per cause in corso di accertamento, l'uomo è rovinato a terra da un'altezza di circa 7 metri.

L'infortunato è stato soccorso dal personale sanitario ed è stato elitrasportato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Sul posto per indagare sull'accaduto sono intervenuti i carabinieri di Zevio e i tecnici dello Spisal.