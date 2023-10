Motociclista in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dopo scontro con un'auto

Un motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo è rimasto ferito nell'incidente avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 5 ottobre, a Verona.

Il motociclista ha sbattuto contro un'auto in Via Gardesane, nei pressi della concessionaria Vicentini, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, che lo hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale del capoluogo.