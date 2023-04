Tamponamento in A4 a San Bonifacio: code e rallentamenti in direzione di Milano

Mattinata di passione quella di domenica per i viaggiatori che si sono messi in marcia lungo la A4.

Un tamponamento tra due veicoli ha avuto luogo intorno alle ore 10 del mattino all'altezza di San Bonifacio, in direzione di Milano. Sul posto il personale del 118, oltre a quello della polizia stradale scaligera, ma fortunatamente non sembrano esserci state gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'incidente ha avuto inevitabilmente ripercussioni sulla viabilità, con code e rallentamenti che avrebbero raggiunto anche i 7 chilometri.

Segnalate code in uscita anche al casello di Peschiera del Garda.