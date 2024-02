Suv invade la corsia sulla Sr450 e finisce contro camion e guard rail: un ferito

Viabilità bloccata nella mattinata di mercoledì sulla Sr450, la superstrada che collega Peschiera ad Affi, in seguito ad un incidente stradale che ha visto diversi mezzi coinvolti.

Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, intorno alle ore 6.30, all'altezza km 3+500, un Suv che proveniva da Affi in direzione del casello A4, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con mezzi pesanti e guard rail. Ferito il conducente dell'auto, che è stato soccorso dal personale del 118 e condotto all'ospedale di Peschiera: non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco con un mezzo da Bardolino ed i carabinieri di Peschiera del Garda per i rilievi del caso.